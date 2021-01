On n'a pas fini de parler de la décision brutale de Thierry Neuville de se séparer de son équipier Nicolas Gilsoul à moins d'une semaine du début de la saison. Et si aujourd'hui la vérité n'a pas encore éclaté au grand jour, si l'on ignore encore les raisons réelles de cette séparation abrupte, on se dit que tout finit toujours par se savoir. La clause de confidentialité d'un contrat doit-elle d'ailleurs être respectée si celui-ci n'a pas été signé ?

(...)