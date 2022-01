Comme on pouvait le craindre avant le départ, Hyundai est légèrement à la traîne par rapport à la concurrence dans le développement de sa nouvelle WRC hybride. On l’a constaté vendredi avec des chronos très irréguliers des i20 N, les seules à ne signer aucun meilleur temps. Grâce à son expérience et une plus grande prise de risques sur certains tronçons glissants, Thierry Neuville a tout de même bien limité les dégâts puisqu’il a réussi à achever cette première journée au quatrième rang à 47.8 du leader, à 25.8 d’Elfyn Evans, le seul des candidats au titre le précédant puisque les deux semi-retraités français n’ont qu’un programme partiel.

Mais bon Dieu comme ce fut compliqué : "Notre voiture sous-vire beaucoup, ce qui me fait sortir régulièrement de la bonne ligne, grimaçait le résident monégasque. Le problème ne vient pas tellement du système hybride même s’il n’a pas tout le temps fonctionné, mais plutôt des réglages de notre châssis. Honnêtement, ce vendredi matin, c’était un véritable cauchemar. Je n’ai jamais eu aussi peur de piloter une voiture de rallye. C’était effrayant. L’absence d’assistance à la mi-journée ne nous a pas aidés à essayer d’autres set-up. Pour ce samedi, on va modifier la géométrie."

À 8.9 devant son équipier Ott Tanak, lui non plus pas très heureux, Thierry a néanmoins réussi à prendre le meilleur sur les autres Puma de Craig Breen et Gus Greensmith.

"La journée de samedi sera plus compliquée avec cette portion de 5 ou 6 km de neige dans Sisteron. Il y aura différentes stratégies pneumatiques et de gros écarts. Le rallye est loin d’être terminé, croyez-moi."