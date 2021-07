On ressentait de l’émotion dans le visage encore poupin de ce gamin, hier à l’arrivée du Rallye d’Estonie.

À 20 ans, 9 mois et 18 jours, le fils prodige de Harri, vainqueur de son seul rallye WRC il y a un peu plus de 20 ans en Suède sur Peugeot, a établi ce dimanche un nouveau record de précocité en WRC. Il a ainsi battu de plus de deux ans le précédent record établi en Suède 2008 par son boss aujourd’hui chez Toyota, Jari-Matti Latvala. L’autre Finlandais avait alors 22 ans et 313 jours.