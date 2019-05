Retombés à la troisième place du championnat suite à leur cabriole chilienne, Thierry Neuville et Nicolas Gilsoul auront l’avantage de s’élancer en troisième position ce matin au Portugal sur des spéciales très sèches et poussiéreuses.

"Il est certain que cela constitue un avantage par rapport à mes deux principaux rivaux qui partiront devant moi", confie Thierry. "Dans certaines spéciales, c’est tellement sablonneux que l’on a l’impression de rouler sur la plage. Cela va se creuser pour les deuxièmes passages. Maintenant, le balayage risque d’être tellement important que les pilotes partant derrière vont encore pouvoir aller plus vite. Je pense à Kris Meeke qui partira juste derrière nous et est toujours bien ici, mais aussi à Jari-Matti Latvala voire à Seb Loeb."

Pas sûr donc que la victoire ici dimanche se jouera uniquement entre les trois prétendants au titre.

"Je ne crois pas effectivement. Nous avons toujours été bien ici au Portugal où l’on a terminé deuxième en 2017 avant de gagner la dernière édition. Notre objectif est clairement de terminer sur le podium et de reprendre des points à Seb Ogier et Ott Tanak."

Pas trop quand même histoire de ne pas devoir reprendre le balai dès la Sardaigne ? "On devra peut-être faire des calculs et jouer la stratégie dimanche. Cela ne servirait pas à grand-chose d’avoir quelques points d’avance si c’est pour devoir ouvrir en Sardaigne."

Le but de notre quadruple vice-champion reste bien sûr d’aller chez sa première couronne mondiale.

"Je vois mal aujourd’hui comment un de nous trois pourrait s’envoler au championnat. Cela risque d’être serré jusqu’en Australie. Mais il est évident chez Hyundai que l’on veut les deux titres. Cela évolue dans le bon sens. L’auto est bien sur la terre et une nouvelle bonne homologation est prévue pour la Finlande. Je suis confiant pour la suite."