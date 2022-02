Dans une interview récemment accordée à DirtFish, le directeur adjoint de Hyundai Motorsport Julien Moncet avoue que la i20N Rally1 n'est pas bien née et qu'il va falloir du temps pour revenir à la hauteur de la concurrence :

« Il faudra attendre la quatrième manche au Portugal pour rectifier le tir avec de nouvelles homologations majeures, » avoue le Français dirigeant la manœuvre sur le bateau à la dérive des Coréens depuis le départ du team-manager Andrea Adamo. « La voiture n'est pas un échec. On a tout de même signé quelques chronos compétitifs au Monte-Carlo. Mais il est clair que l'on a commencé ce projet un peu tard par rapport à nos rivaux et qu'il nous faudra du temps pour rattraper le temps perdu. Il y a des choses qui ont déjà été corrigées pour la Suède où l'on devrait voir une progression. Mais certaines pièces ne peuvent pas être changées comme cela. Il faut une nouvelle homologation. Heureusement nous avons des jokers, cinq pour le châssis et trois pour le moteur. On a toutefois plus de choses à modifier que de jokers. Il faudra faire des choix, voir ce qui est le plus efficace en termes de fiabilité mais aussi de performances. On aura déjà une idée plus claire de notre réel niveau au Portugal. »

Voilà des propos guère rassurants pour l'avenir immédiat des pilotes Hyundai et de Thierry Neuville en particulier dont on comprend mieux le pessimisme lors de la présentation d'avant Monte-Carlo. Le Saint-Vithois savait sans doute déjà que son équipe avait une guerre de retard. Et que 2022 ne serait sans doute pas encore son année...

En attendant un nouveau chef, des décisions ont toutefois été prises comme celle de nominer une base d'essais en Finlande, du côté de Jamsa, ce qui constitue une nette amélioration pour la préparation des épreuves sur terre.





Si dans la situation actuelle, on ne rêve déjà plus de titre mondial et on songe uniquement à limiter les dégâts, il reste à espérer que Hyundai soit revenue au niveau de ses adversaires sur l'asphalte pour le mois d'août et le Rallye d'Ypres où notre compatriote remettra l'une de ses plus belles victoires en jeu.