"On retentera le coup l'année prochaine." Après cinq titres de vice-champion du monde, c'est, hélas, à nouveau partie remise pour nos compatriotes Thierry Neuville et Nicolas Gilsoul qui ont échoué cette année au 4e rang du championnat du monde au terme d'une saison débutée en boulet de canon à Monte-Carlo et achevée en pétard mouillé du côté de Monza.

Le Belge et ses nombreux supporters peuvent-ils encore rêver de ce titre mondial ? N'est-il pas déjà trop tard, n'a-t-il pas laissé passer sa chance ? Voici cinq raisons pour lesquelles on y croit encore et les cinq arguments nous faisant craindre que ce ne soit plus le cas.