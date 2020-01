Un commentaire d'Olivier de Wilde.

Premier Belge à remporter le Rallye Monte-Carlo depuis Jacques Edouard Ledure sur sa Bignan en 1924, Thierry Neuville est entré dans la légende.

Car le Monte-Carl’ est une des épreuves les plus anciennes, mais aussi les plus prestigieuses, les plus difficiles et les plus glamour du sport automobile avec les 24 H du Mans, les 500 Miles d’Indianapolis ou le GP de Monaco.

(...)