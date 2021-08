Le Rallye d'Ypres/Spa 2021, qui accueillera pour la première fois le Championnat du Monde des Rallyes, se déroulera seulement un mois après les terribles inondations qui ont ravagé la Belgique et, en particulier, la Wallonie. Vu que l'épreuve belge passera par une région qui a été fortement touchée par les intempéries le dimanche 15 août, le petit monde du rallye n'a pas souhaité rester les bras croisés. La pépite française Adrien Fourmaux, dont les notes sont assurées par notre Renaud Jamoul national, a décidé de faire deux actions plutôt d'une.

Tout d'abord, le pilote M-Sport a invité John, une des personnes qui a prêté main forte aux sinistrés, à prendre place à ses côtés dans la Ford Fiesta WRC lors d'une séance d'essais pour préparer le rendez-vous noir-jaune-rouge. "Il faut aussi aider les personnes qui ont aidé. Et toi (John), tu as fait partie de ces personnes qui ont aidé", explique Adrien dans le cockpit de sa Fiesta. "Je sais que tu ne fus pas le seul. Malheureusement, je ne peux pas faire monter tout le monde."

Mais, surtout, Fourmaux a lancé une campagne de crowdfunding visant à lever des fonds pour aider la Croix-Rouge belge à venir en aide aux victimes des inondations. "Nous allons essayer de mobiliser toute la communauté du rallye présente à Ypres et Spa", ajoute le Tricolore.

Le lien pour participer au crowdfunding est ici. On ne peut que vous encourager à y prendre part et montrer que la communauté du sport automobile est capable de soulever des montagnes. En attendant, bravo Adrien pour cette initiative et rendez-vous les spéciales yproises et spadoises du 13 au 15 août !