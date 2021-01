Le bourgmestre de Stavelot l'affirme: "Le rallye du Kenya n'aura pas lieu, je peux vous rassurer Ypres ne se fera sans doute pas mi-août" WRC Olivier de Wilde Thierry de Bournonville annonce un possible nouveau changement de date pour la manche belge du championnat du monde des rallyes. © Belga

Lors du conseil communal d'hier soir, le bourgmestre de Stavelot Thierry de Bournonville s'est laissé aller à quelques confidences. Et à un membre du conseil redoutant la concurrence de date du WRC prévu le 15 août avec d'autres événements populaires dans la région (l'omelette géante de Malmédy et le Son et Lumière), il a répondu exactement ceci: "J'ai des bons contacts avec l'organisation que je ne peux dévoiler, mais il est fort possible que la date du 15 août va encore changer. Le calendrier va encore évoluer. Le Rallye du Kenya n'aura pas lieu. Je peux vous rassurer là-dessus."