Cinq pilotes belges prendront part à l’European Le Mans Series en 2022 avec des ambitions de résultat variées.

Il y a 10 ans, l’European Le Mans Series faisait peine à voir. Grilles désertes, manque d’intérêt des grandes équipes et pilotes, le championnat européen a souffert de l’abandon des LMP1 et, surtout, de l’arrivée du FIA WEC. Mais rapidement, la compétition d’endurance a repris des couleurs et est plus pimpante que jamais. Aujourd’hui, alors que le WEC vit des années creuses en attendant l’arrivée des grands constructeurs en 2023, l’ELMS tourne à plein régime et est devenu un véritable vivier pour tous ceux désireux de se faire une place au soleil dans le pinacle des courses de longue haleine.

Progressivement, le championnat géré par l’ACO, qui démarre ce week-end au Paul Ricard, prend des couleurs belges. Si WRT ne remet pas son titre en jeu cette année, ce ne seront pas moins de cinq pilotes nationaux qui partent à l’assaut du championnat 2022.