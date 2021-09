WRC/Rallye de l'Acropole: le pilote Hyundai affronte un rallye grec très éprouvant et critique fort la nouvelle réglementation hybride de 2022.

Quatre semaines après son succès historique à domicile, Thierry Neuville retrouve l'Acropole, une des épreuves les plus cassantes de retour au calendrier du Mondial après huit ans.

"Il n'y a plus qu'une seule spéciale identique et je ne m'en souviens d'autant plus qu'on a reconnu sous la pluie et la boue", explique le pilote Hyundai. "Les conditions rencontrées jusqu'ici sont pour le moins inattendues et ont rendu la prise de notes pour le moins compliquée."