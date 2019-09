Le Français Sebastien Ogier (Citroën C3) a remporté le Rallye de Turquie, 11e des 14 manches du championnat du monde WRC, réalisant la bonne opération au classement des pilotes dimanche à Marmaris.

Thierry Neuville (Hyundai) n'a pu terminer que 8e du Rallye, alors que l'Estonien Ott Tänak (Toyota), leader au Mondial, avait été contraint à l'abandon samedi pour des problèmes électroniques.

Ogier l'a emporté avec 34.7 secondes d'avance sur le Finlandais Esapekka Lappi (Citroën C3) et plus d'une minute (1:04.5 secondes) sur le Norvégien Andreas Mikkelsen (Hyundai). Thierry Neuville avait été victime d'une sortie de route samedi matin, perdant quatre minutes et toute chance de podium. Le pilote de Saint-Vith espérait prendre des points dans la Power Stage. Il en prend quatre en terminant 2e alors qu'Ott Tänak, reparti en WRC2 grapillait 5 points précieux.

"J'ai tout donné, honnêtement", a réagit Thierry Neuville à l'arrivée de la Power Stage et 8e du Rallye à 5:34.8 d'Ogier. "Je n'aurais pas pu donner plus. Ce fut un week-end difficile, mais bon il reste trois rallyes à disputer, on verra ce qui va se passer." Au classement mondial des pilotes, Ott Tänak compte 210 points pour 193 à Sébastien Ogier, qui dépasse Thierry Neuville désormais troisième avec 180 points. Le prochain rendez-vous est fixé au Pays de Galles avec le Rallye de Grande-Bretagne du 3 au 6 octobre.