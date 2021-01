Rouler à plus de 180 km/h sur la neige et la glace sans avoir la tête bien protégée est vraiment dangereux en cas d'accident. En prime Seb Ogier ne montre pas du tout le bon exemple. Certes, certains diront que c'est au commissaire au départ de la spéciale de vérifier si les casques sont bien attachés et les pilotes bien sanglés. On sait que des pénalités sont prévues si vous vous arrêtez par exemple en spéciale et que vous repartez sans fixer votre ceinture. C'est comme cela aussi en circuit. Mais qu'en est-il du casque?

Très regardante à tous ce qui est lié à la sécurité, la FIA ne devrait pas laisser passer cela. D'autant qu''il y a des images sur WRC Plus regardées par des centaines de milliers de fans et certainement pas mal de pilotes et copilotes amateurs. Seb Ogier doit montrer l'exemple. Il mérite au moins une réprimande ou une amende en argent. Pas sûr que le règlement prévoit une pénalité sportive pour cela. Ce sera laissé à l'appréciation des commissaires sportifs. Comme pour l'affaire du carnet oublié au « point stop » par Julien Ingrassia voici quelques années qui aurait pu lui coûter un titre à l'époque de Ford. Mais finalement, le champion français s'en était tiré à bon compte... Qu'en sera-t-il cette fois? Réponse certainement dans la journée...