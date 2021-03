C'est une grande motivation pour Thierry. Après s'être battu durant la dernière décennie face à son ennemi juré Sébastien Ogier (les deux hommes ne se sont jamais appréciés), il a cette année une dernière chance de pouvoir le battre. "Seb est le meilleur et vous voulez toujours battre les meilleurs. Je ne veux pas dénigrer les jeunes, mais un titre face à lui aurait à mes yeux plus de valeur", a confié le Saint-Vithois. A bientôt 38 ans, le Français aurait déjà dû théoriquement prendre sa retraite. Il a rajouté un an en raison de la saison 2020 écourtée.



(...)