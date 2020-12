Suite à différents déboires cette année, à la suppression de la quasi-moitié des épreuves et, surtout, à l’annulation du Rallye d’Ypres où il serait parti grand favori, les chances de Thierry Neuville, actuellement troisième du Mondial, ne sont plus que mathématiques.

Au départ de la finale du Rallye de Monza, le Belge compte 24 unités de retard sur le leader Elfyn Evans alors qu’avec les 5 points bonus de la Power Stage il en reste un maximum de 30 à prendre. Cela signifie que, s’il gagne tout, l’homme qui a signé cette saison le plus de scratchs (28 contre 22 à Ogier et 12 à Evans et Tanak) doit espérer que son rival gallois ne termine pas dans le top 6. Avec seulement onze WRC1 au départ, autant dire qu’il ne peut compter que sur un abandon du pilote gallois, le seul à n’en avoir compté aucun lors des six manches déjà disputées.