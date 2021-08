Dans l'ombre de Thierry Neuville, l'importante délégation belge présente au Ypres Belgium Rally aura à coeur de se mettre en évidence ce week-end. Davy Vanneste a confirmé sa bonne forme affichée lors du shakedown en étant le meilleur représentant de la colonie noire-jaune-rouge présente en force chez les R5. Le pilote à la Citroën C3 orange a réalisé le meilleur chrono ex-aequo en WRC3 mais aussi toutes R5 confondues avec le Français Yohan Rossel (Citroën) !

Vanneste est également le premier leader du Belgian Rally Championship. Avec un temps en 8:26.8, les deux hommes se partagent la 11ème place au classement général. Derrière Vanneste et Rossel, on retrouve à 1,4 Nicolay Gryazin (Volkswagen), le Russe ayant pris le meilleur sur les Finlandais Teemu Suninen (Ford) et Jari Huttunen (Hyundai) pour mener la catégorie WRC2.

Kris Princen (Citroën) et Vincent Verschueren (VW) complètent le tiercé des Belges en R5. Les deux anciens champions sont à 5.7 et 6.9 de Vanneste mais sont parvenus à devancer Oliver Solberg (Hyundai, WRC2). On retrouve ensuite Sébastien Bedoret (Skoda) et Pieter Tsjoen (VW) qui prennent les 5e et 6e rangs en WRC3 devant PJM Cracco (Ford). Grégoire Munster (Hyundai) est 14e au classement général des R5 et 9e du WRC3, à 12 secondes de la tête. Le fils de Grégoire précède de peu Bernd Casier (Ford) et Ghislain de Mévius (Skoda).

Démarrage en fanfare pour Gino Bux et son Alpine A110. Le Malmédien se paie le luxe d'être le premier leader dans la catégorie RGT, devançant d'une seconde le pistard Pierre Ragues, également sur Alpine. L'ex-pilote Peugeot Belux en R2 se hisse au 29ème rang absolu, au beau milieu des R5. Bux est 11ème du classement belge, s'intercalant entre Cédric De Cecco (Skoda) et Maxime Potty (Ford). Joli !

© DR