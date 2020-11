La finale se joue ces vendredi et samedi à Gran Canaria. Le Belge ne part pas favori.

Cette saison très particulière a créé pas mal de soucis à beaucoup de pilotes. Mais aussi d’opportunités pour d’autres. Grégoire Munster fait partie de cette seconde catégorie. Alors qu’à la base le pilote Hyundai Belgique devait être un candidat au titre belge, le fils aîné de Bernard Munster s’est révélé sur la scène internationale. Au point d’obtenir l’aide de Hyundai Motorsport, d’enchaîner les rallyes comme des perles (il sera encore au départ de la finale du WRC la semaine prochaine à Monza) et de jouer au final ce week-end le titre de champion d’Europe Junior et de vice-champion d’Europe tout court face à Oliver Solberg. Un combat a priori inégal tant le rejeton du champion du monde 2003 possède plus de kilomètres dans les jambes.

