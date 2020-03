Le rallye d'Italie pourrait être reporté... hors d'Italie.

Les organisateurs du championnat du monde des rallyes WRC ont annoncé mardi le report de deux nouvelles épreuves : les rallyes du Portugal (21-24 mai à Matosinhos) et d'Italie (4-7 juin en Sardaigne) qui étaient les 5e te 6e épreuves du calendrier initial. La décision a été prise en raison de la pandémie de coronavirus Covid-19. "Après la prolongation de l'état d'urgence au Portugal et de mesures similaires en Italie, des discussions ont été menées entre les autorités nationales des deux pays, la FIA et WRC Promoter. Avec l'accord unanime de toutes les parties impliquées, les organisateurs Automóvel Club de Portugal (ACP) et Automobile Club d'Italia (ACI) ont demandé le report de leurs rallyes respectifs" précise le site officiel du WRC.

La 4e manche, le rallye d'Argentine (23-26 avril), avait déjà été reportée le 13 mars, et le rallye du Mexique, le 3e rendez-vous de la saison, raccourci d'une journée. Il s'était achevé le 14 mars dernier.

Désormais, la prochaine épreuve du championnat du monde des rallyes WRC est prévue à Nairobi au Kenya du 16 au 19 juillet.