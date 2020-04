Sébastien Loeb, c’est l’icône du rallye mondial avec un palmarès inégalé : 9 titres mondiaux, 79 victoires, 118 podiums, 920 scratchs. Voici quatre records, les principaux, encore loin d’être battus. Ses plus proches poursuivants sont Sébastien Ogier, dont c’est normalement la dernière saison (la crise du coronavirus devrait l’inciter à prolonger une année de plus, pour autant que Toyota poursuive son programme en WRC), avec six couronnes et 48 victoires, et les retraités Carlos Sainz (97 podiums) et Markku Alen (831 meilleurs temps).

(...)