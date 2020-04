Quatrième pilote à avoir marqué le plus de points en Mondial (1262) derrière les deux Seb (Ogier et Loeb) et Jari-Matti Latvala, Thierry Neuville compte aujourd’hui 235 scratchs (dont 14 Power Stages), 41 podiums et 13 victoires en 113 départs. C’est - de loin - le meilleur performer belge.

