Derrière les dix WRC (seulement) de pointe, qui signera le 11e chrono à l’issue de la première spéciale de ce vendredi après-midi ?

Si la manche belge compte pour le Mondial, deux pointures du WRC2, les deux principaux candidats au titre en fait, manquent à l’appel : les Norvégiens Andreas Mikkelsen et Mads Ostberg. Est-ce parce qu’ils ont eu peur d’affronter les Belges sur leur terrain ?

Le niveau de notre championnat national est tel que, compte tenu de leur expérience des spéciales du Westhoek, on peut s’attendre à ce que les ténors du BRC rivalisent avec les favoris du WRC2 et WRC3 que sont les Temu Suninen (Fiesta), Oliver Solberg (avec la nouvelle Hyundai R5 fraîchement homologuée), Jari Huttunen, Nikolay Gryazin (Polo) ou encore Johan Rossel (C3).

Parmi les candidats au titre belge, on pointera surtout Kris Princen, ancien lauréat à Ypres et vainqueur dimanche dernier à Staden d’une petite épreuve d’entraînement.

Le pilote Citroën devra affronter un redoutable quatuor de Skoda très bien pilotées par le champion sortant Adrian Fernémont, le leader actuel Ghislain de Mevius, mais aussi Sébastien Bédoret et Cédric De Cecco. Attention aussi à la Hyundai de Grégoire Munster…

Dans le peloton de chasse des candidats au succès dimanche, on devrait logiquement retrouver, dans le désordre, la C3 de Davy Vanneste, les Polo de Vincent Verschueren et Pieter Tsjoen et les Ford Fiesta du revenant Bernd Casier et du jeune Maxime Potty découvrant la région.

Alors qui sera premier pilote de la catégorie R5 derrière les WRC1 ? On parie pour un local.