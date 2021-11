Alors que d'aucuns imaginaient le couple légendaire se reformer à l'occasion du deuxième retour du nonuple champion en WRC, il n'en sera finalement rien. Après réflexions, tests et concertation, Sébastien Loeb et Daniel Elena ont décidé de rester amis mais de ne plus partager l'habitacle d'une voiture de course. Dans une vidéo spéciale, « oeil de Danos », le célèbre copilote a expliqué "leur" décision.

"Cela fait 20 ans aujourd'hui qu'on a fêté notre premier titre mondial, » explique le Monégasque. "Comme vous le savez, je vais refaire quelques rallyes en 2022, mais nous ne serons plus forcément ensemble", embraye l'Alsacien. "Daniel a ses raisons, moi les miennes."

"Si on est tous les deux réunis-là, c'est pour ne plus créer la même polémique qu'en mars dernier après l'arrêt de notre collaboration en rallye raid", reprend le copilote. "Vous savez qu'il y a même un martien qui m'avait appelé pour me demander : c'est quoi ce bordel ? Notre amitié est intacte, mais à bientôt 50 ans je n'ai tout simplement plus envie de balancer des notes. Je veux m'occuper de ma fille, mon magasin et ma ligne de vêtements. Et ma femme vous confirmera que je ne sais pas faire deux choses à la fois. Un livre se referme. Après ce qu'il s'est passé en mars dernier (un divorce inattendu après le Dakar), je vois désormais mon futur différemment. La motivation pour remonter dans une auto n'est plus la même. Cela aurait peut-être été différent si c'était pour un championnat complet, mais pas comme cela."

Voilà qui a le mérite d'être clair. Loeb-Elena c'est définitivement terminé. On ne connaît pas encore le nom du ou de la copilote qui épaulera Loeb lors du prochain Monte-Carlo.