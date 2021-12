M-Sport Ford attend beaucoup de la nouvelle saison de WRC qui marque l'avènement de la nouvelle règlementation rallye1 avec des voitures hybrides de 500 chevaux. Pour mener la nouvelle Puma WRC vers la victoire, l'écurie britannique a mis les petits plats dans les grands. Pour le Rallye Monte-Carlo, un certain Sébastien Loeb prendra le volant d'une des quatre voitures à l'ovale bleu. Le nonuple champion du monde a remporté le plus célèbre des rallyes à sept reprises. Assurément un beau coup médiatique orchestré par M- Sport !

Il sera copiloté non pas par Daniel Elena qui a choisi de faire un pas de côté mais par Isabelle Galmiche, une vieille connaissance de l'Alsacien. Si Seb revient en WRC pour se faire plaisir avant tout, il n'est pas exclu de le voir pointer le bout de son nez dans les cinq premiers.

"Je me suis souvent battu contre les Ford engagées par Malcolm au cours de ma carrière et je sais à quel point c'est une personne investie et passionnée par le rallye", commente Loeb. "J'ai toujours eu une bonne relation avec lui et je suis donc enchanté de courir pour son équipe. Découvrir les nouvelles Rallye1 est un réel plaisir. En fait, c'est une voiture très proche des WRC qu'on a connu de 2017 à 2021 mais avec un système hybride en plus. Je prends toujours autant de plaisir à piloter. Même si le Monte-Carlo n'est pas le rallye le plus facile pour débuter avec une nouvelle équipe, je pense que je peux être encore compétitif face aux habitués du championnat".

Loeb ne sera pas le seul français à défendre les couleurs de M-Sport Ford en 2022. Le team managé par Richard Millener en a profité pour confirmer le prometteur Adrien Fourmaux. Après avoir disputé une saison partielle l'an dernier où il a surclassé à plus d'une reprise les titulaires de l'équipe, le Nordiste disputera l'intégralité de la campagne 2022 aux côtés de Craig Breen et Gus Greensmith. Autant dire que les Anglais attendront beaucoup de lui cette année.

"Je suis très fier de disputer une saison complète avec M-Sport !", explique Adrien, qui était copiloté par notre Renaud Jamoul national jusqu'à la saison passée. "Pour ma sixième saison en rallye, j'ai la ferme intention de rendre fier tous ceux et celles qui ont cru en moi. Rendez-vous au Monte-Carlo le mois prochain !"

Loeb et Fourmaux parviendront-ils à offrir à leur employeur une place au soleil face à Toyota et Hyundai ? Réponse à partir du 20 janvier dans les montagnes du Monte-Carlo !