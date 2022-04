Notre jeune compatriote battant pavillon luxembourgeois pour recevoir un peu d’aide de la fédération a été stoppé net sur la liaison le menant vers la première spéciale de ce samedi.

"On n’a pas compris ce qui est arrivé", nous a-t-il expliqué, fortement déçu. "Soudainement, le moteur de notre Hyundai s’est éteint sur le routier et on n’a plus jamais réussi à le redémarrer. Ce serait un problème de pression d’essence."

Les mécaniciens de chez BMA ont eu trois heures, samedi, pour résoudre le problème et permettre au vice-champion du BRC de reprendre la route ce dimanche en Super Rally pour augmenter son expérience en mondial.

"Jusque-là on pointait au 8e rang en WRC, le troisième en Junior derrière Ingram et Lindholm," poursuit-il. "Ce n’était pas dingue mais pas mal non plus."

Et la suite maintenant? "Rien n’est sûr à part Ypres au mois d’août. On doit se réunir avec les sponsors et voir quelles sont les options en fonction de nos budgets limités."