Au départ de son troisième Rallye Monte-Carlo déjà, Grégoire Munster, toujours assisté de Louis Louka, ne manque pas d’ambition. "Nous sommes ici en tant que client Hyundai et notre objectif est très clair : donner l’envie au constructeur de nous sélectionner pour les représenter officiellement le reste de la saison, le programme officiel Hyundai WRC2 avec la nouvelle i20 N débutant à partir du Portugal", confie le vice-champion de Belgique des rallyes. "Un bon résultat ici pousserait notre candidature. A contrario, je sais qu’une faute nous porterait préjudice comme cela a déjà été le cas avec mon tonneau dans la dernière spéciale à Monza en 2020."

Munster ne sait pas vraiment quels sont aujourd’hui les plans de Hyundai en WRC2. "J’ignore s’ils veulent faire confiance à un pilote expérimenté comme par exemple Teemu Suninen ou à des jeunes."

"Un plateau assez relevé en WRC2"

Pour faire bonne figure justement et augmenter ses chances d’être sélectionné comme Junior officiel, ce que vise le Verviétois à Monaco. "Le plateau en WRC2 est assez relevé avec des pilotes très expérimentés comme Andreas Mikkelsen, Johan Rossel, Eric Camilli ou Stéphane Lefèbvre. En Junior, il y a aussi Nikolay Griazyn, Marco Bulacia ou Chris Ingram. Cela fait déjà quelques clients. J’aimerais terminer dans le top 5 des WRC2 et sur le podium du nouveau championnat WRC2 Jr."

Un objectif tout à fait à sa portée sur un Monte-Carlo à 95 % sec. "En recos, il n’y avait plus que 7 km de neige et glace dans Sisteron. Et une partie risque encore de fondre d’ici à notre passage en course. Pas mal de nouvelles spéciales pour nous sont parcourues au Rallye d’Antibes et les pilotes français y seront avantagés."

Avec un bon ouvreur et un gros cœur, Munster Jr tentera de compenser son manque de connaissance du terrain pour viser ce top 5 pouvant, on croise les doigts, lui ouvrir les portes d’un championnat complet en WRC2…