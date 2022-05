Aux trois champions ayant trusté les couronnes ces dix-huit dernières années et dans la course à partir de ce jeudi (Sébastien Loeb, Sébastien Ogier et Ott Tanak) sont venus s'ajouter Walter Röhrl, Miki Biasion, Carlos Sainz, Ari Vatanen, Marcus Grönholm et Petter Solberg, soit un total de 28 sacres sur les 43 distribués depuis 1979 en ce qui concerne les pilotes.

Outre les quatre champions disparus (Bjorn Waldegard, Hannu Mikkola, Richard Burns et Colin McRae), manquaient à l'appel des organisateurs de cet événement et du président de la FIA Mohammed Bin Sulayem, cinq anciennes gloires : Didier Auriol, Stig Blomqvist, Juha Kankkunen, Timo Salonen et Tommi Makinen.

Ce jeudi, en prélude à la première spéciale show de Coimbra, les spectateurs pourront voir défiler une trentaine de voitures ayant marqué l'histoire du WRC.