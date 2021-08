Le Belge va débarquer ce matin à Francorchamps sur du velours.

Le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Ce matin, Thierry Neuville et Martijn Wydaeghe avaient mis leur réveil à 3h30 pour entamer, à 4h50, la plus longue liaison du championnat du monde : 295 km pour quitter le Westhoek natal de l’équipier flandrien et se rapprocher à une trentaine de kilomètres de la maison familiale de notre quintuple vice-champion.

