Thierry Neuville et la Sardaigne, c’est une longue histoire d’amour. Notre diable rouge du WRC a souvent bien performé sur l’île tricolore. On se rappelle évidemment de ses succès de toute beauté gagnés en 2016 et 2018. Après la déconvenue portugaise, le fer de lance de Hyundai arrive sur un rallye qui lui sourit avec la ferme ambition de combler son retard sur Sébastien Ogier et Elfyn Evans, le Français et le Gallois comptant respectivement 22 et 20 unités d’avance sur Neuville. Mais il est bien connu qu’il est plus confortable d’être dans la position du chasseur que celle du chassé…

Thierry, quelle sera votre approche pour la Sardaigne ?

"Je ne changerai pas ma façon d’aborder ce rallye par rapport aux autres. Il faudra que je réalise des bons chronos dès les premières spéciales. Pour moi, la journée de vendredi sera cruciale car il faudra que j’obtienne une bonne position de départ pour la journée de samedi, d’autant que le phénomène de balayage sera plus important que l’an dernier."

Le parcours n’est plus le même qu’en 2020. De quoi redistribuer les cartes ?