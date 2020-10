Derrière un Dani Sordo contrôlant son leadership, on lutte à couteaux tirés.

Un coup à toi, un coup à moi, Sébastien Ogier et Thierry Neuville se sont battus à couteaux tirés ce samedi tout au long de la deuxième étape du Rallye de Sardaigne. Un duel si intense qu’on en aurait presque oublié que, sur son élan de vendredi, Dani Sordo était toujours confortablement installé en tête. Ce matin, l’Espagnol possède 27.4 d’avance sur son plus proche poursuivant et, sauf incident ou consigne, il devrait signer en ce début d’après-midi son deuxième succès consécutif à Alghero.

