L'équipe Hyundai Motorsport ne lésine visiblement pas sur les moyens pour conserver son titre chez les constructeurs et tenter d'aller décrocher une première couronne pilotes en WRC. Ainsi, après avoir déjà disputé une épreuve nationale en Estonie pour préparer l'Artic et gagné la première manche du championnat d'Italie il y a deux semaines en compagnie de Martijn Wydaeghe, Thierry Neuville disputera, les 10 et 11 avril, la prochaine manche de la compétition transalpine, le célèbre Rallye Sanremo. Une épreuve sur asphalte comptant jadis pour le Mondial que Thierry Neuville et Nicolas Gilsoul avait remportée en IRC aux commandes de leur Peugeot 207 S2000 Kronos il y a dix ans déjà.

L'équipe Hyundai Motorsport sera présente en force puisqu'elle alignera au départ ses cinq pilotes, à savoir Thierry Neuville, mais aussi Ott Tanak, Craig Breen, Pierre-Louis Loubet et Oliver Solberg tous aux commandes de WRC et cela, bien sûr, afin de préparer la prochaine épreuve mondiale sur goudron en Croatie dix jours plus tard.