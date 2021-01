L'affaire fait l'effet d'une bombe dans le milieu du rallye belge. Le timing est particulièrement mal choisi (à trois jours du départ des reconnaissances du Rallye de Monte-Carlo) et l'annonce du divorce entre nos "boys" complètement inattendue.

Comme nous, Nicolas Gilsoul a appris ce matin que la belle aventure s'achevait là. Après treize victoires en WRC et cinq titres de vice-champions du monde ensemble, Thierry Neuville et Nicolas Gilsoul ont décidé de se séparer. Pas d'un commun accord d'après ce qu'on a pu comprendre... "Je suis étonné, c'est sa décision", a écrit le copilote sur sa page Facebook. "On a vécu des moments magnifiques ensemble et on en vivra encore d'autres, malheureusement chacun de notre côté."

Pas question, pour l'instant, pour Nico de dire toute la vérité, ni de polémiquer. "Ce qu'il s'est passé est d'ordre privé", nous a-t-il confié avant de rédiger un communiqué à l'adresse de ses fans : "Nous avons partagé des moments uniques, des joies immenses, des déceptions, des passages 'à la limite', des jumps, des sorties, en un mot des émotions que seul le WRC peut procurer. C'est ce que je retiendrai de ces années ensemble. Parfois dans une relation la fin est un peu abrupte. Mais je mesure chaque jour la chance que j'ai de vivre de ma passion et je voudrais avant tout souhaiter le meilleur à Thierry et Martijn pour cette saison. Je voudrais aussi en profiter pour remercier l'équipe Hyundai. Je vous souhaite encore de nombreux titres de champions du monde. Merci à tous pour vos nombreuses marques de sympathie et à bientôt. Je ne compte pas rester longtemps assis derrière mon bureau et vite retrouver un baquet."

(...)