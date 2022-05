Thierry Neuville n'avait pas le coeur à sourire ce dimanche soir à l'arrivée du Rallye du Portugal. Une fois encore, notre compatriote a été l'auteur d'un impressionnant sans-faute. Et une fois encore, le Belge a été trahi par sa mécanique. Un bris de transmission lui a coûté 1'40 vendredi soir et au moins un podium.

« Non effectivement ce n'est pas la joie, » a-t-il confié au micro de notre confrère Paul Fraikin, toujours au coeur de l'action. « Bien sûr que cela fait toujours râler même si je dirais que je commence à avoir l'habitude... »

Que faut-il faire pour que cela n'arrive plus, que cette Hyundai Rally1 hybride soit enfin fiable ?:

« On sait tous que pas mal de choses doivent être résolues depuis l'an dernier et ne le sont toujours. Il faut un gros changement dans l'équipe pour que chacun à l'avenir fasse ce qu'il doit faire et uniquement ce qu'il doit faire. »

Traduction : Il faut vite trouver un vrai nouveau directeur pour remplacer Andrea Adamo, remercié fin de la saison dernière, et non pas un ingénieur comme Julien Moncet promu par défaut au rang de directeur sportif sans vraiment l'être. Il faut que les ingénieurs fassent leur métier et travaillent sur l'évolution de la voiture et qu'un vrai meneur d'hommes et d'équipe soit rapidement engagé pour diriger la manoeuvre et le contrôle qualité, mais aussi prendre les bonnes décisions au niveau tactique.

Les Coréens ne peuvent laisser plus longtemps leur navire sportif sans capitaine. Il faut d'urgence appeler un vrai leader à la barre.