Neuville: "La fiabilité sera la clé cette saison" WRCVidéo Olivier de Wilde A dix jours du départ du Rallye de Monte Carlo et du lancement d’une nouvelle réglementation WRC hybride, Thierry Neuville s’est confié à la DH.

L'heure est encore aux bons vœux et quand on demande à Thierry Neuville ce qu'on peut lui souhaiter en 2022, il n'hésite pas longtemps: "J'espère qu'on sera encore une fois à la bagarre pour le titre cette saison. Il nous faudra surtout une voiture fiable car cela devrait être la clé de la saison."



Il évoque également les nouvelles réglementations liées aux voitures hybrides et la saison à venir dans l'interview que vous pouvez découvrir ci-dessus, en vidéo.