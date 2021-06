Au terme de deux journées de reconnaissance éprouvantes où il a été secoué comme dans un shaker durant dix heures et a rencontré des girafes, des zèbres, des buffles et des éléphants, Thierry Neuville sait maintenant mieux à quoi s’attendre pour sa première expérience au Rallye du Kenya qui a débuté mercredi par le shakedown remporté par Ogier, le Belge se classant 3e.

"C’est vraiment différent et nettement plus cassant que tout ce à quoi on est habitué dans le WRC moderne. Les routes tantôt rocailleuses, tantôt sablonneuses sont bien plus défoncées qu’à l’Acropole. Il y a parfois des gros rochers en plein milieu du chemin ou des véritables trous dans la route avec des marches de 30 à 40 cm, parfois en plein milieu d’une ligne droite. On a essayé de noter tous les pièges, mais ce n’était vraiment pas facile. Il y a des bosses, des ornières, des gros cailloux, des bourbiers, de la poussière, cela se creuse, cela saute, il est vraiment compliqué d’imaginer la vitesse à laquelle on va pouvoir affronter toutes ces difficultés. Les spéciales du dimanche sont vraiment très belles. Samedi c’est plus casse-voiture. Et vendredi, la plus longue spéciale de 32 km est très rapide. On va y atteindre les 200 km/h. J’ai mesuré une ligne droite qui doit faire 2 km. Mais ce n’est pas une autoroute, soudainement il y a un trou profond. Et il n’y a aucun repère pour savoir où freiner. On va devoir jouer avec le tripmaster. C’est dangereux. Il va falloir trouver le meilleur compromis, ne pas être trop lent ou trop rapide et détruire l’auto."