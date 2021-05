Thierry Neuville est bel et bien reparti ce matin, en ouvrant la route. Beaucoup trop loin au classement général pour espérer remonter dans le Top 10 et donc inscrire des points, le Belge va rouler durant deux jours dans le seul espoir de marquer des gros points dans la Power Stage histoire de ne pas trop perdre le contact avec les leaders du championnat.

"Je vais me balader en pneus durs afin de garder quatre tendres le plus neufs possible pour la spéciale bonus," a-t-il confié au moment de reprendre la route. "Je retiendrai le positif: malgré une position désavantageuse, j'étais très à l'aise avec ma Hyundai. C'est de bon augure pour les trois prochaines épreuves sur terre. La Sardaigne est le prochain et j'ai souvent brillé là-bas. Ma position sur la route vendredi sera bonne. J'espère m'y rattraper en m'imposant une nouvelle fois en Italie."

Selon les résultats de ses rivaux ce week-end, Thierry pourrait au maximum perdre deux places au classement du championnat, au profit d'Ott Tanak et d'Elfyn Evans. Si Ogier restait quatrième, son retard sur le leader du championnat pourrait ne pas excéder les 20 unités. il n'y a donc rien d'insurmontable, surtout à ce stade du championnat.

Accusé sur ses réseaux sociaux d'encore rejeter la faute sur une "mauvaise note" et donc aux yeux de certains sur son équipier, Thierry est intervenu pour préciser. "Une note que j'ai dictée moi-même à Martijn. J'ai dù louper quelque chose en reconnaissances. Je n'avais pas vu cette racine à l'extérieur non plus. Je prends donc l'entière responsabilité de cette note trop optimiste. J'ai surmonté ce virage. Cela peut parfois arriver. C'est dommage que ce soit ici sur une épreuve où je me sentais capable de gagner."