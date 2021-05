Tous les signaux étaient au vert depuis quelques jours, depuis le Rallye de Croatie en fait. Il y a d’abord eu l’annonce de la prolongation de l’engagement de Hyundai en WRC au moins jusqu’en 2024. Après deux titres mondiaux constructeurs, les Coréens ont décidé de poursuivre leur implication dans le Championnat du Monde des rallyes et d’entrer avec une nouvelle voiture dans l’ère hybride à partir de 2022.

On a ensuite entendu pas mal de compliments du boss Andrea Adamo à propos d’un Thierry Neuville "plus mâture que jamais" en Croatie. L’Italien a aussi été vite rassuré sur l’osmose entre le Belge et son nouvel équipier Martijn Wydaeghe. "J’ai vu le Thierry le plus détendu et serein depuis mon arrivée à la tête de Hyundai Motorsport."