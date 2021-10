Il ne faut jamais crier victoire tant que le dernier ‘flying finish’n’est pas franchi. En Catalogne, les supporters belges ont manqué de peu d’assister à un remake du match Belgique-France du 7 octobre dernier, façon WRC. Thierry Neuville était bien parti pour remporter sa 15e victoire après avoir dominé le rallye de la tête et des épaules. Hélas, comme c’est trop souvent le cas depuisqu’il est chez Hyundai, la fiabilité de son i20 est passée par là. "On peut avoir une bonne soirée et vers la fin, quelqu’un vient pour vous la gâcher", résumait ‘TN’.



