Le pilote Hyundai regrette son choix de pneus de ce matin : "Celui de Latvala était le meilleur." Par rapport à la tactique de team ? "Cela en amuse certains..."

Parti quatrième ce matin, Thierry Neuville est rentré à la même position au regroupement de la mi-journée. Les écarts sont sensiblement restés les mêmes. Son pari pneumatique n'a pas payé.« J'espérais faire une plus grande différence dans la longue spéciale de 37 km en embarquant deux roues de réserve, » expliquait-il. « Cela n'a pas été le cas. Les 27 kilos en plus dans le coffre nous ont plus handicapés qu'autre chose. »

Et si c'était à refaire ? « Le choix de Jari-Matti n'était pas débile. » Et pour cause, le Finlandais a été le plus rapide sur l'ensemble de la boucle. « Les Toyota sont vraiment plus rapides. Elles vont être dur à aller chercher. On va essayer d'être mieux inspirés pour le choix de cet après-midi. On va continuer à attaquer. De toute façon, on n'a pas d'autre option avec Seb Ogier à nos trousses. Il faut absolument rester devant lui. »

Et pour cela, l'équipe n'a pas hésité à demander à Seb Loeb et Dani Sordo de pointer en retard et de s'intercaler entre le sextuple champion français et le Belge. « Si cela m'a aidé ? Je ne sais pas. Le team joue le jeu de la stratégie à fond. En tout cas, cela en amuse certains, » lance-t-il ironiquement.