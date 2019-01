Dévoilé ce matin au Motor Show de Birmingham.

Après les nouvelles combinaisons de ses quatre pilotes hier, Hyundai Motorsport a dévoilé, ce matin dans le cadre du Motor Show de Birmingham, la nouvelle robe, moins classique et plus jeune, de la I20 Coupé WRC au volant de laquelle Thierry Neuville, mais aussi Andreas Mikkelsen et Sébastien Loeb disputeront le Rallye de Monte-Carlo dans une dizaine de jours. Dani Sordo fera bien sûr lui aussi toujours partie de l’équipe mais avec un programmé limité ne débutant qu’au Mexique.