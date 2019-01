L’intégralité de la nouvelle déco sera dévoilée samedi au Motor Show de Birmingham.



A l’aube de la nouvelle saison démarrant dans trois semaines à Monte-Carlo, la troisième pour la i20 Coupé WRC, Hyundai a décidé de modifier quelque peu la robe des montures que piloteront cette année Thierry Neuville mais aussi Andreas Mikkelsen et, en alternance, Sébastien Loeb et Dani Sordo.



Les combinaisons changeront elles aussi. On découvrira donc tout cela samedi. En attendant, la marque coréenne a déjà levé un petit coin de voile avec une photo du nouvel arrière de sa WRC où l’on remarque de l’orange a été remplacé par du rouge.