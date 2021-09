Le Néerlandais, déjà vainqueur dimanche du GP de Turquie sur le même tracé, a récidivé. Il a devancé le Slovène Tim Gajser (Honda) et l'Italien Antonio Cairoli (KTM). Herlings, 1er puis 2e, a pris le meilleur sur Gajser, successivement 3e puis 1er. Cairoli, 3e puis 2e, a complété le podium du jour. C'est la cinquième victoire de la saison pour le Néerlandais de 26 ans, la quatrième de rang.

Côté belge, Brent Van Doninck (Yamaha) s'est classé 11e, Kevin Stijbos (Yamaha) 20e et Jeremy Van Horebeek (Beta) 24e.

Au championnat du monde, Gajser reste en tête avec 355 points, devant le Français Romain Febvre (Kawasaki), 4e mercredi et 327 unités au compteur. Cairoli est 3e (326) et Herlings 4e (321). Van Horebeek (110 points) occupe la 14e position, Van Doninck (95) la 16e et Strijbos (77) la 17e.

En MX2, la victoire est revenue au Français Tom Vialle, vainqueur de la seconde manche et 2e de la première. Grâce à son succès dans la 2e manche, il a devancé son compatriote Maxime Renaux (Yamaha), premier puis deuxième mercredi en Turquie. L'Italien Mattia Guadagnini (KTM) a complété le podium alors que Jago Geerts (Yamaha) a dû se contenter de la 8e place finale. Le Belge, 4e de la première course, a terminé 11e de la seconde. C'est une nouvelle contre-performance pour Geerts, 6e dimanche. Julian Vander Auwera (Husqvarna) a terminé 22e après avoir pris les 24e et 21e places des deux courses.

Au classement général, Renaux creuse l'écart en tête avec 361 points. Guadagnini suit avec 312 points. Troisième avec 290 unités, Geerts perd du terrain.

La dixième manche du championnat du monde se tiendra le 19 septembre à Riola Sardo, théâtre du Grand Prix de Sardaigne.