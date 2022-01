Sébastien Ogier a rejoint Thierry Neuville qui nous confiait mercredi que les WRC ne parcoureraient que 3,66 km sur les 1 215 km de liaison en mode 100 % electrique "juste pour rentrer à l’assistance sans bruit et être dans l’air du temps. C’est tendance, les voitures vertes…"

"Le système hybride dont sont équipées nos WRC est un premier pas dans la bonne direction, mais il faut rapidement aller plus loin car l’autonomie des batteries est trop limitée", embraye le Français.

Et puis surtout le moyen actuel pour les recharger sur les sections routières n’est pas écologique du tout. Le WRC ne s’est offert qu’une image verte, mais la vérité est que les voitures 2022 pollueront plus que les anciennes : "La FIA ne va pas aimer m’entendre dire cela, mais pour recharger aujourd’hui, on doit brûler plus d’essence."

Attention, cela ne signifie pas que l’octuple champion soit pour une WRC 100 % électrique : "Je ne crois pas que l’électrification soit l’avenir pour notre planète parce qu’on sait qu’il y a plein de contraintes également au niveau de la construction, du recyclage des batteries, de la production d’électricité. L’hybride est un mot assez large. Il faut aller plus loin qu’un simple boost de puissance à certains moments, quand on a bien régénéré au niveau des freinages."

Et son avenir à lui, Sébastien Ogier ? "Vous en saurez plus début février. Je vais annoncer mon programme en circuit. On travaille notamment pour essayer de déjà être au départ des 24H du Mans cette année. Concernant le rallye, je devrais en disputer encore quatre ou cinq. Tout dépendra en priorité de mon agenda sur pistes. Après Monte-Carlo, je prendrai le break dont j’ai besoin. Je ne serai pas en Suède (NdlR : où il sera remplacé par Esapekka Lappi). Par contre, le Portugal devrait figurer sur ma liste de courses."

La question que tout le monde se pose : sera-t-il prêt à offrir une victoire à un de ses équipiers, Elfyn Evans ou Kalle Rovanpera ?