Alors que Toyota a mis la main sur Kalle Rovanpera qui débutera en 2021 sa deuxième saison avec la Yaris WRC, Hyundai vient d'annoncer l'engagement de l'autre grand espoir du rallye, Oliver Solberg. Champion d'Europe Junior et vice-champion d'Europe tout court, le fils du champion du monde 2003, 19 ans à peine, s'est encore illustré lors du dernier Rallye de Monza, ultime joute du WRC.

Il était donc tout à fait logique qu'il soit courtisé par Hyundai qui lui a fait signer un contrat de deux ans. En 2021, le Nordique (son papa est Norvégien et sa maman suédoise) s'attaquera au championnat WRC2 avec la i20 R5 puis la i20 N Rally2 dès qu'elle sera plus aboutie et homologuée. Il sera épaulé par son compatriote Ole-Christian Veiby.

Hyundai Motorsport communiquera plus tard le programme de Jari Huttunen, leur champion WRC3. Avec Solberg Jr au sein de la maison, on peut maintenant aisément imaginer qu'en cas de bonne saison 2021, le fils prodige sera promu dès 2022 en WRC.

Dans le communiqué Hyundai Motorsport, il n'est fait aucune mention de notre espoir Grégoire Munster qui continuera sans doute à se développer, avec le soutien de l'importateur belge, dans le BRC mais pourrait aussi rempiler, pourquoi pas, en ERC avec le soutien du département client de l'usine. On devrait en savoir un peu plus à ce sujet dans les semaines à venir...