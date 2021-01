Douze mois après nous avoir offert la plus grosse frayeur de l’année avec une effrayante sortie de route à très haute vitesse pour ses débuts chez Hyundai, le champion du monde 2019 a entamé la saison 2021 de la plus belle des manières : par deux premiers temps scratches lui valant de passer une très courte nuit en tête du Rallye Monte-Carlo. Bien décidé à récupérer son titre, l’Estonien menait hier soir avec 3.3 d’avance sur la première des Toyota, celle du jeune Kalle Rovanpera étrennant aussi un nouvel équipier, Jonne Halttunen. L’écart aurait pu être doublé sans une panne d’essuie-glace dans l’ES1 puis un calage au départ de l’ES2 : "C’est plus facile de démarrer ce rallye de jour", confessait Ott. "Mais les difficultés arrivent. La confiance est bien meilleure en tout cas qu’il y a douze mois."