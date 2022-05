Le RACB a donné l'autorisation écrite au double champion belge de rouler sans respecter l'article 9.1 du règlement sportif du BRC. La "fédé" envisage de rectifier la faute (que tout le monde se rejette) pour la suite...

Si cela a bien sûr fait plaisir à pas mal de monde de voir Kris Princen remporter, à 48 ans, le Sezoens Rally pour la 4ème fois samedi dernier à Bocholt, cela a aussi fait grincer pas mal de dents et suscité une polémique parmi les concurrents réguliers du Championnat de Belgique réservé depuis quelques années aux Rally2.

Comment un pilote du calibre de Kris Princen a-t-il pu prendre part et « voler la vedette » aux acteurs réguliers du BRC après avoir remporté 8 meilleurs temps sur quinze aux commandes de l'unique World Rally Car au départ ? Car il est déjà dur de trouver en Belgique les partenaires pour participer à un championnat de dix rallyes. Contrairement à Citroën Belgique qui n'a pas dépensé un euro pour voir une "vieille" DS3 WRC au départ, l'importateur Hyundai supporte la participation de Grégoire Munster, vainqueur en BRC le week-end dernier. Mais samedi soir, dimanche et lundi sur les sites spécialisés et dans les journaux, on voyait bien une photo du vainqueur absolu et donc de la voiture de Princen en priorité. Wim Doms, PR de Hyundai Belgique a d'ailleurs réagi officiellement en envoyant un email au promoteur en demandant des explications...