C’est dans la boîte ! Et avec la manière, svp.

Au terme d’un Rallye de Monza âprement disputé durant deux jours et demi, Sébastien Ogier et Julien Ingrassia ont décroché leur cinquante-quatrième succès en commun en WRC, le cinquième cette saison, mais surtout leur huitième et dernier titre mondial.



