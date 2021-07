Plus d'un suiveur connaisseur des jeux d'équipe a été surpris de ne pas voir Craig Breen pointer deux minutes en retard après l'arrivée du Rallye d'Estonie et offrir sa deuxième place et trois points supplémentaires à Thierry Neuville. C'était tout à fait jouable et dans l'ordre d'idées de ce qu'on a fait chez Hyundai depuis le début de saison.