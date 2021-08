Les carillons des Lakenhallen d’Ypres résonnent toutes les heures mais on ne les voit pas. La majestueuse bâtisse est en pleine restauration et des grues gâchent un peu la photo souvenir. Qu’importe, les fans belges n’ont pas la tête en l’air. Ils se massent, sans masque et sans vraiment respecter la distanciation sociale, sur les nombreuses terrasses bordant la Grand-Place, mais surtout face à l’impressionnante structure Hyundai sous laquelle sont garées les trois i20 WRC.

L’organisateur Alain Penasse a bien fait cela. Sous haute surveillance, seulement accessible avec un test PCR négatif, le parc d’assistance le plus convivial de la saison est ceinturé par des barrières Nadar derrière lesquelles le public peut néanmoins apprécier le travail des mécaniciens. Et voir les pilotes de plus près que s’ils étaient sur un GP de F1. Les spectateurs sont comme au zoo, nombreux à vouloir photographier chaque mouvement des fauves du rallye. Il ne manque qu’une fosse. Interdiction de jeter de la nourriture !