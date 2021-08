Vainqueur dimanche dernier du Rallye de Staden, Kris Princen a préparé de la meilleure manière possible le plus grand rendez-vous de la saison. "Et je vous promets que c’était déjà un exploit d’être au départ", explique l’ancien champion de Belgique. "L’équipe DG Sport alignant ma Citroën C3 a été victime des inondations. Ils ont eu un mètre d’eau dans leurs ateliers. Ils ont dû reconstruire une voiture. Cette victoire, je l’ai dédiée à toute l’équipe et tous les gens du monde du rallye venus aider à nettoyer. Il y a eu un énorme élan de solidarité."

Comptant une vingtaine de participations à Ypres, avec un succès absolu en 2005 sur la Renault ClIo S1600, Kris Princen n’a pas trop l’impression jusqu’ici de participer à une épreuve du championnat du monde.