Ce n'est pas une mauvaise chose qu'il y ait des règles à respecter en WRC. Mais le zèle des commissaires sportifs frisent souvent le ridicule. Dernier exemple en date à l'arrivée du rallye d'Argentine: avant de monter sur le podium et fêter sa victoire, Thierry Neuville a effectué quelques donuts pour le plus grand bonheur des aficionados sud-américains. Interdit pour les stewards qui, après consultation avec la direction de course, ont infligé une amende de 1.500 euros au pilote Hyundai.





© DR







D'accord, 1.500 euros, ce n'est pas cela qui va changer le classement du WRC 2019. Mais toujours est-il que les commissaires sportifs deviennent à nouveau la risée du Mondial avec cette nouvelle décision. Avoir des pilotes qui font des figures sans mettre en péril la vie d'autrui, c'est ce que veut voir le public. Les animateurs du rallye international doivent certes montrer l'exemple mais cela ne signifie pas qu'ils doivent s'abstenir de montrer leur joie au public en faisant danser leur monture. Les donuts font partie intégrante du WRC. Souvenez-vous de ceux de Gilles Panizzi ou de Colin McRae...





Il est regrettable de sanctionner et de réclamer des sous pour un non-événement. A ce rythme-là, le champagne sera bientôt interdit. Après tout, c'est dangereux vu que ça pique aux yeux...